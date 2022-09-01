Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 1 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 сентября составляет 36,5704 гривен за евро (-0,0860 грн).

Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.

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