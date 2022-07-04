Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 4 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 35,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 37,25 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,75 (34,75 - 1 июля),

продажа - 35,50 грн (35,55 - 1 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,00 (36,15 - 1 июля),

продажа - 37,15 (37,25 - 1 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 -1 июля),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 1 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 4 июля составляет 30,526 гривен за евро (+0,1243 гривен).