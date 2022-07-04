Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 4 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 35,50 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 37,25 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 34,75 (34,75 - 1 липня),

продаж - 35,50 грн (35,55 - 1 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 36,00 (36,15 - 1 липня),

продаж - 37,15 (37,25 - 1 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,80 (7,80 - 1 липня),

продаж - 8,00 грн (8,00 - 1 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 4 липня становить 30,526 гривень за євро (+0,1243 гривень).