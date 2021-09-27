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Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 16:02
Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлено на такому рівні: 26,6556 гривень за 1 долар (+0,0134 грн). При цьому курс долара на 27 вересня становить 26,6422 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з травня минулого року.

Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,70 гривень за долар, курс в покупці до 26,68 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,26 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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