Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлено на такому рівні: 26,6556 гривень за 1 долар (+0,0134 грн). При цьому курс долара на 27 вересня становить 26,6422 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з травня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)