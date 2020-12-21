Курс доллара растет второй день подряд после длительного падения

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 27,828 гривен за 1 доллар (+0,0096 грн). При этом курс доллара на 18 декабря составляет: 27,8184 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 33,97 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.