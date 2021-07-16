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Курс доллара падает третий день подряд

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Украина, Пятница 16 июля 2021 16:13
Курс доллара падает третий день подряд Фото: курс доллара упал на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 июля установлен на таком уровне: 27,2301 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2905 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,17 гривен за евро.

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