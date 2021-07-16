Курс доллара падает третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 19 июля установлен на таком уровне: 27,2301 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2905 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,17 гривен за евро.