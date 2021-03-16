Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,6150 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,94 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 15 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6100 - 27,6250 грн/доллар, евро 32,9359 - 32,9483 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6000 - 27,6150 грн/доллар, евро 32,8826 - 32,9005 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 27,6434 гривен за 1 доллар (-0,0871 грн). При этом курс доллара на 15 марта составляет 27,7305 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.