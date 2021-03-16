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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 10:19
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,6150 гривень за долар, курс купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 32,94 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6000 - 27,6150 грн/долар, євро 32,8826 - 32,9005 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 15 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6100 - 27,6250 грн/долар, євро 32,9359 - 32,9483 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 27,6434 гривень за 1 долар (-0,0871 грн). При цьому курс долара на 15 березня становить 27,7305 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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