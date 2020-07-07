Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 30,40 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9150 - 26,9400 грн/доллар, евро 30,3843 - 30,4044 грн/евро, российский рубль 0,3771 - 0,3776 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9150 26,9400 EUR/UAH 30,3843 30,4044 RUB/UAH 0,3771 0,3776

Отметим, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4922 - 30,5262 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 7 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,08 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,81 (26,91 - 6 июля), продажи - 27,08 (27,20 - 6 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,01 (30,05 - 6 июля), продажи - 30,57 (30,62 - 6 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 6 июля), продажи 3,82 (3,84 - 6 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар.

Курс на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 26,9309 гривен за 1 доллар (-0,196 грн). При этом курс доллара на 7 июля составляет 27,1269 гривен за 1 доллар.