Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 26,60 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 23 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,13 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5750 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,1121 - 30,1378 грн/евро, российский рубль 0,3866 - 0,3872 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5750 26,6000 EUR/UAH 30,1121 30,1378 RUB/UAH 0,3866 0,3872

Отметим, торги по доллару на межбанке 22 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 29,9877 - 30,0102 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3857 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 23 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 30,07 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,56 (26,61 - 22 июня), продажи - 26,76 (26,82 - 22 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,66 (29,59 - 22 июня), продажи - 30,07 (30,03 - 22 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,42 - 22 июня), продажи 3,87 (3,87 - 22 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар.

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 26,6078 гривен за 1 доллар (-0,0617 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 26,6695 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус