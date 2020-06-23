Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 26,60 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 23 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 26,60 гривень за долар, курс купівлі до 26,57 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,13 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5750 - 26,6000 грн/долар, євро 30,1121 - 30,1378 грн/євро, російський рубль 0,3866 - 0,3872 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5750 26,6000 EUR/UAH 30,1121 30,1378 RUB/UAH 0,3866 0,3872

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 22 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 29,9877 - 30,0102 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3857 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 23 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 30,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,56 (26,61 - 22 червня), продажу - 26,76 (26,82 - 22 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,66 (29,59 - 22 червня), продажу - 30,07 (30,03 - 22 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,42 - 22 червня), продажу 3,87 (3,87 - 22 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар.

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 26,6078 гривень за 1 долар (-0,0617 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 26,6695 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус