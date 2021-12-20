Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,84 гривен за евро.