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Курс доллара продолжил рост на межбанке

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 17:47
Курс доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 20 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,84 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 30,8236 - 30,8435 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Напомним, 17 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2550 - 27,2750 грн/доллар, евро 30,8145 - 30,8371 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,28 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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