Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,99 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9915 грн/евро, российский рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7200 26,7400 EUR/UAH 29,9718 29,9915 RUB/UAH 0,3858 0,3862

Отметим, торги по доллару на межбанке 24 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7100 грн/доллар, евро 30,0557 - 30,0914 грн/евро, российский рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 25 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 26,81 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,12 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,59 (26,53 - 24 июня), продажи - 26,81 (26,73 - 24 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,67 (29,72 - 24 июня), продажи - 30,12 (30,17 - 24 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 24 июня), продажи 3,87 (3,87 - 24 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 26,7002 гривен за 1 доллар (+0,0493 грн). При этом курс доллара на 25 июня составляет 26,6509 гривен за 1 доллар.