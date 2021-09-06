UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 6 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,78 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7650 - 26,7850 грн/доллар, евро 31,7620 - 31,7857 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3670 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 3 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,8750 - 26,8950 грн/доллар, евро 31,9490 - 31,9700 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евроКурс рубля