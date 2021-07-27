Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,89 гривен за доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,76 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8700 - 26,8900 грн/доллар, евро 31,7442 - 31,7678 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль. Напомним, 26 июля торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9550 - 26,9750 грн/доллар, евро 31,8257 - 31,8493 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.