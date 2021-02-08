Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,39 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7100 - 27,7300 грн/доллар, евро 33,3739 - 33,3952 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Напомним, 5 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7200 - 27,7450 грн/доллар, евро 33,3166 - 33,3467 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3720 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля установлен на таком уровне: 27,7711 гривен за 1 доллар (-0,1174 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет: 27,8885 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается шестой день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 17 декабря 2020 года - 27,73 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.