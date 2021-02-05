Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 12 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,34 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7200 - 27,7450 грн/доллар, евро 33,3166 - 33,3467 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3720 грн/рубль.

Напомним, 4 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8450 - 27,8600 грн/доллар, евро 33,3555 - 33,3734 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля установлен на таком уровне: 27,7711 гривен за 1 доллар (-0,1174 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет: 27,8885 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается шестой день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 17 декабря 2020 года - 27,73 гривен.