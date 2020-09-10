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Курс доллара приостановил рост на межбанке

Киев, Четверг 10 сентября 2020 10:49
Курс доллара приостановил рост на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 27,85 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 32,8943 - 32,9180 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3690 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8200

27,8400

EUR/UAH

32,8943

32,9180

RUB/UAH

0,3684

0,3690

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Отметим, торги по доллару на межбанке 9 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 32,8922 - 32,9159 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

Напомним, по прогнозу группы ICU, в сентябре может увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые более активно будут пополнять складские запасы с началом нового учебного года и сезона бизнес-активности. Курс будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/доллар.

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