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Курс долара припинив падіння на міжбанку

Київ, Четвер 17 грудня 2020 10:14
Курс долара припинив падіння на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 27,85 гривень, євро піднявся до 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 17 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 34,07 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 34,0555 - 34,0772 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3821 грн/рубль.

Курс долара припинив падіння на міжбанку

Зазначимо, 16 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8350 - 27,8550 грн/долар, євро 33,9475 - 33,9719 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль. Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,7373 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,759 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 7 вересня - 27,7325 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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