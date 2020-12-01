Курс доллара в начале декабря возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 28,50 гривен, евро - выше 34 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,52 гривен за доллар, курс в покупке до 28,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,14 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,5050 - 28,5250 грн/доллар, евро 34,1176 - 34,1415 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Отметим, 30 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4950 - 28,5100 грн/доллар, евро 34,1769 - 34,1948 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,49 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 28,4962 гривен за 1 доллар (+0,0281 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 28,4681 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет девятый день подряд.

Прогноз

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.