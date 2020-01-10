Курс доллара превысил психологическую отметку

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2020 года резко поднял официальный курс доллара до 24,11 гривен, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского регулятора.

Согласно данным Национального банка, официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 24,1190 гривен за доллар (+0,2845).

При этом курс доллара на 9 января составлял 23,8345 гривен за доллар. До этого в последний раз доллар торговался выше отметки в 24,11 гривен в конце ноября 2019 года.

Напомним, курс доллара стабилизировался по результатам вчерашних торгов на межбанковском валютном рынке. В частности, на открытии межбанка американская валюта показала резкий рост до 24,11 гривен, однако в течении дня стабилизировалась и закрыла межбанк на отметке 24,12 гривен.

Наличный рынок валюты болезненно отреагировал на ослабление гривны, и в обменных пунктах средний курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек - до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до 26,77 гривен за евро.

Кроме того, крупнейшие банки Украины установили курс в пределах 24,20-24,50 грн/доллар, что значительно выше средних показателей предыдущего дня.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепления курса в 2020 году. По его словам, это будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.