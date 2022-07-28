Курс доллара превысил 40 гривен и продолжил рост: сколько стоит валюта 28 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 45 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 50 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3,5 гривны.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 июля составляет 37,1244 гривен за евро (+0,0676 гривен).
Напомним, согласно прогнозу, курс доллара снова может пойти вниз под влиянием решений НБУ и образовавшегося избытка безналичной валюты.
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