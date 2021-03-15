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Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 10:22
Курс доллара прекратил снижение на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,73 гривен за доллар, курс в покупке - 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,06 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7100 - 27,7300 грн/доллар, евро 33,0386 - 33,0624 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.

Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 11 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7300 грн/доллар, евро 33,0639 - 33,0818 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3781 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 27,7305 гривен за 1 доллар (-0,0181 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 27,7486 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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