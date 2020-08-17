Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар закрепился возле уровня 27,35 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,34 гривен за доллар, курс в покупке - 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,41 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,3878 - 32,4115 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3200 27,3400 EUR/UAH 32,3878 32,4115 RUB/UAH 0,3750 0,3754

Отметим, 14 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3100 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,3213 - 32,3568 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,40 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса как в одну, так и в другую сторону.

Аналитики ожидают, что в течение ближайшей недели продолжится снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.