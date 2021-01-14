Курс долара припинив падіння на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,00 гривень, євро - біля рівня 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 28,04 гривень за долар, курс купівлі - 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6копеек до 34,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0200 - 28,0400 грн/долар, євро 34,0302 - 34,0545 грн/євро, російський рубль 0,3797 - 0,3801 грн/рубль.

Відзначимо, 13 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0200 - 28,0400 грн/долар, євро 34,0891 - 34,1106 грн/євро, російський рубль 0,3798 - 0,3803 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 27,9705 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 січня становить: 28,046 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль після зростання на початку року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.