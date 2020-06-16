Курс доллара пошел вверх на закрытии межбанка

Фото: курс доллара на межбанке пошел вверх (РБК-Украина)

Доллар в продаже достиг 26,82 гривен

Курс доллара на межбанке 16 июня по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на одну копейку - до 26,82 гривен. При этом в течение дня американская валюта торговалась на более низкой отметке.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1982 - 30,2207 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль.

При этом на открытии межбанка доллар в продаже опускался до 26,75 гривен и держался возле этой отметки практически весь день. Заметный рост произошел уже ближе к закрытию рынка.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8000 26,8200 EUR/UAH 30,1982 30,2207 RUB/UAH 0,3864 0,3869

Отметим, вчера торги на межбанке закрылись в диапазоне 26,7800 - 26,8100 грн/доллар, евро 30,2024 - 30,2336 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Наличный рынок

В украинских обменниках доллар сегодня подешевел в среднем до 26,84 гривен, а евро подорожал на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 30,30 гривен.

В целом, средний курс покупки доллара в обменниках составил 26,63 (26,63 - 15 июня), продажи - 26,84 (26,86 - 15 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,77 (29,71 - 15 июня), продажи - 30,30 (30,20 - 15 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,40 - 15 июня), продажи 3,87 (3,87 - 15 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

На фоне того, что курс доллара на межбанке практически весь день торговался в районе 26,75 гривен, Национальный банк Украины опустил официальный курс на 17 июня сразу на 10 копеек. На завтра курс доллара закреплен на отметке 26,74 гривен.

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Автор: РБК-Украина