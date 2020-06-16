Курс долара пішов вгору на закритті міжбанку

Долар у продажу досяг 26,82 гривень
Курс долара на міжбанку 16 червня в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на одну копійку - до 26,82 гривень. При цьому протягом дня американська валюта торгувалася на більш низькій позначці.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 30,1982 - 30,2207 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль.
При цьому на відкритті міжбанку долар у продажу опускався до 26,75 гривень і тримався біля цієї позначки практично весь день. Помітне зростання сталося вже ближче до закриття ринку.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,8000
|
26,8200
|
EUR/UAH
|
30,1982
|
30,2207
|
RUB/UAH
|
0,3864
|
0,3869
Відзначимо, вчора торги на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8100 грн/долар, євро 30,2024 - 30,2336 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль
Готівковий ринок
В українських обмінниках долар подешевшав в середньому до 26,84 гривень, а євро подорожчав на 10 копійок в порівнянні з попереднім днем - до 30,30 гривень.
Зашалом середній курс купівлі долара в обмінниках склав 26,63 (26,63 - 15 червня), продажу - 26,84 (26,86 - 15 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,77 (29,71 - 15 червня), продажу - 30,30 (30,20 - 15 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,40 - 15 червня), продажу 3,87 (3,87 - 15 червня) грн за 10 рублів.
Курс НБУ
На тлі того, що курс долара на міжбанку практично весь день торгувався в районі 26,75 гривень, Національний банк України опустив офіційний курс на 17 червня відразу на 10 копійок. На завтра курс долара закріплено на позначці 26,74 гривень.
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Автор: РБК-Україна