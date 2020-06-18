Курс доллара пошел вверх на открытии межбанка

Фото: курс доллара перешел к росту (РБК-Украина)

Доллар на межбанке подорожал на две копейки

На открытии межбанка 18 июня курс доллара в продаже поднялся до 26,82 гривен. Это на две копейки выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже тоже вырос, прибавив 9 копеек, и торгуется на отметке 30,15 гривен.

Сегодня торги на межбанке открылись в диапазоне 26,7900 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1253 - 30,1590 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7900 26,8200 EUR/UAH 30,1253 30,1590 RUB/UAH 0,3841 0,3849

Отметим, торги на межбанке 17 июня завершились в диапазоне 26,7850 - 26,8050 грн/доллар, евро 30,0474 - 30,0698 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал РБК-Украина, что на валютном рынке на этой неделе не будет шоковых моментов; курс гривны продолжит колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Украины выйдет на докризисный уровень раньше 2023 - 2024 года, а рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

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Автор: РБК-Украина