Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,44 гривен за доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,92 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4200 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,9047 - 29,9221 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 16 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,4700 - 26,4900 грн/доллар, евро 30,0249 - 30,0476 грн/евро, российский рубль 0,3602 - 0,3606 грн/рубль.