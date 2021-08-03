Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,89 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 26,8444 гривен за 1 доллар (+0,0276 грн). При этом курс доллара на 2 августа составляет 26,8168 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.