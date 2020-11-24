Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,64 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3450 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,6254 - 33,6432 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Отметим, 23 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 33,6599 - 33,6837 грн/евро, российский рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 28,3741 гривен за 1 доллар (+0,0047 грн). При этом курс доллара на 24 ноября составляет: 28,3694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после трех дней снижения.