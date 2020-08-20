Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Доллар дешевеет после двух дней роста
Курс доллара на межбанке в продаже 20 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 39 копеек до 32,39 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3550 - 27,3800 грн/доллар, евро 32,3691 - 32,3987 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
|
27,3550
|
27,3800
|
EUR/UAH
|
32,3691
|
32,3987
|
RUB/UAH
|
0,3745
|
0,3704
Отметим, 19 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,7541 - 32,7899 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины 20 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 27,63 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,71 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,32 (27,22 - 19 августа), продажи - 27,63 (27,45 - 19 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,22 (32,17 - 19 августа), продажи - 32,71 (32,69 - 19 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 19 августа), продажи 3,82 (3,82 - 19 августа) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,48 гривен за доллар, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 27,4812 гривен за 1 доллар (+0,1652 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 27,3160 гривен за 1 доллар.