Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 39 копеек до 32,39 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3550 - 27,3800 грн/доллар, евро 32,3691 - 32,3987 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3550 27,3800 EUR/UAH 32,3691 32,3987 RUB/UAH 0,3745 0,3704

Отметим, 19 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,7541 - 32,7899 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 20 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 27,63 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,71 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,32 (27,22 - 19 августа), продажи - 27,63 (27,45 - 19 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,22 (32,17 - 19 августа), продажи - 32,71 (32,69 - 19 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 19 августа), продажи 3,82 (3,82 - 19 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,48 гривен за доллар, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 27,4812 гривен за 1 доллар (+0,1652 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 27,3160 гривен за 1 доллар.