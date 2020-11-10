Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,28 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1500 - 28,1750 грн/доллар, евро 33,2535 - 33,2831 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3678 грн/рубль.

Отметим, 6 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1000 - 28,1200 грн/доллар, евро 33,3575 - 33,3812 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 28,1206 гривен за 1 доллар (+0,009 грн). При этом курс доллара на 10 ноября составляет 28,1116 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после того, как он снижался в течение четырех дней подряд.