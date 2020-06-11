Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6900 грн/доллар, евро 30,3310 - 30,3652 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6600 26,6900 EUR/UAH 30,3310 30,3652 RUB/UAH 0,3841 0,3848

Торги по доллару на межбанке 10 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5750 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 11 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,48 (26,53 - 10 июня), продажи - 26,70 (26,75 - 10 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,71 (29,73 - 10 июня), продажи - 30,22 (30,25 - 10 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,41 - 10 июня), продажи 3,89 (3,88 - 10 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,59 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 26,5999 гривен за 1 доллар (-0,0368 грн). При этом курс доллара на 11 июня составляет 26,6367 гривен за 1 доллар.