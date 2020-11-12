Курс доллара прекратил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 12 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,19 гривен за доллар, курс в покупке - 28,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1800 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,2467 - 33,2616 грн/евро, российский рубль 0,3651 - 0,3654 грн/рубль.

Отметим, 11 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1800 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,1115 - 33,1291 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 28,1963 гривен за 1 доллар (+0,0353 грн). При этом курс доллара на 12 ноября составляет 28,1610 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после того, как он снижался в течение четырех дней.