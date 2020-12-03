Курс доллара падает второй день подряд после двухнедельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 28,3038 гривен за 1 доллар (-0,1329 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 28,4367 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижается второй день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,49 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,31 гривен за евро.