Курс доллара падает четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 28,2394 гривен за 1 доллар (-0,0519 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 28,2913 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижается четвертый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,29 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,29 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.