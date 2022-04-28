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Курс доллара к основным мировым валютам вырос до 20-летнего максимума

Фото: Курс доллар поднялся до максимума за 20 лет  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В четверг доллар оказался на пороге самого высокого уровня за два десятилетия. Иена упала до самого низкого уровня с 2002 года, а курс доллар/евро движется паритету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иена упала до 20-летнего минимума и пробила уровень 130 за доллар после того, как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности.

Падение японской валюты подняло индекс доллара до 103,70, самого высокого уровня за пять лет. Дальнейшее продвижение выше 103,82 приведет к тестированию уровней конца 2002 года.

По мнению аналитиков, более сильный доллар, вероятно, окажет давление на развивающиеся рынки, а также затормозит экономику США.

Что касается других валют, энергетический кризис в Европе ударил по единой валюте, при этом евро протестировал основную поддержку на уровне 1,0543 доллара.

Падение евро до пятилетнего минимума возрождает вероятность того, что валюта достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать ставки на падение евро.

Над рынками нависла неопределенность в отношении экономических последствий войны России против Украины, о чем свидетельствует прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Курс доллара