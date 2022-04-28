Курс доллара к основным мировым валютам вырос до 20-летнего максимума

В четверг доллар оказался на пороге самого высокого уровня за два десятилетия. Иена упала до самого низкого уровня с 2002 года, а курс доллар/евро движется паритету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Иена упала до 20-летнего минимума и пробила уровень 130 за доллар после того, как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности.
Падение японской валюты подняло индекс доллара до 103,70, самого высокого уровня за пять лет. Дальнейшее продвижение выше 103,82 приведет к тестированию уровней конца 2002 года.
По мнению аналитиков, более сильный доллар, вероятно, окажет давление на развивающиеся рынки, а также затормозит экономику США.
Что касается других валют, энергетический кризис в Европе ударил по единой валюте, при этом евро протестировал основную поддержку на уровне 1,0543 доллара.
Падение евро до пятилетнего минимума возрождает вероятность того, что валюта достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать ставки на падение евро.
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