Курс доллара обновил минимум с сентября прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем .

Таким образом, официальный курс доллара снижается восьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,60 гривен.

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на таком уровне: 27,6426 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,6651 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 33,33 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.