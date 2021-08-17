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Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума с июня 2020 года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,46 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.

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