Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 февраля 2020 года вырос на 1 копейку до 24,47 гривен за доллар, курс в покупке до 24,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,51 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4500 - 24,4700 грн/доллар, евро 26,4940 - 26,5162 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3997 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4500 24,4700 EUR/UAH 26,4940 26,5162 RUB/UAH 0,3792 0,3997

Напомним, 20 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,4397 - 26,4588 грн/евро, российский рубль 0,3827 - 0,3832 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,29 - 20 февраля), продажи - 24,49 (24,52 - 20 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,19 - 20 февраля), продажи - 26,53 (26,55 - 20 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,55 - 20 февраля), продажи 3,87 (3,88 - 20 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,45 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 24,4530 гривен за 1 доллар (-0,0247 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет 24,4777 гривен за 1 доллар.