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Курс доллара немного снизился на межбанке

Новина українською →
Украина, Вторник 26 октября 2021 17:23
Курс доллара немного снизился на межбанке Фото: курс доллара снизился на 0,5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 26 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,445 гривен за доллар, курс в покупке до 26,425 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 30,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4250 - 26,4450 грн/доллар, евро 30,6840- 30,7079 грн/евро, российский рубль 0,3797 - 0,3804 грн/рубль.

Курс доллара немного снизился на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 25 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4300 - 26,4500 грн/доллар, евро 30,6825- 30,7058 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет третий день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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