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Курс долара трохи знизився на міжбанку

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 17:23
Курс долара трохи знизився на міжбанку Фото: курс долара знизився на 0,5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 26 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,445 гривень за долар, курс в покупці до 26,425 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 30,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,4250 - 26,4450 грн/долар, євро 30,6840 - 30,7079 грн/євро, російський рубль 0,3797-0,3804 грн/рубль.

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,4300 - 26,4500 грн/долар, євро 30,6825 - 30,7058 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає третій день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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