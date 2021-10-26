Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,445 гривень за долар, курс в покупці до 26,425 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 30,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,4250 - 26,4450 грн/долар, євро 30,6840 - 30,7079 грн/євро, російський рубль 0,3797-0,3804 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,4300 - 26,4500 грн/долар, євро 30,6825 - 30,7058 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.