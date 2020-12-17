Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 34,10 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 34,0878 - 34,1095 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Зазначимо, 16 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8350 - 27,8550 грн/долар, євро 33,9475 - 33,9719 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 27,8184 гривень за 1 долар (+0,0811 грн). При цьому курс долара на 17 грудня становить: 27,7373 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з початку вересня.