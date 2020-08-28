Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 28 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,50 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,67 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4750 - 27,5000 грн/доллар, евро 2,6512 - 32,6782 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4750 27,5000 EUR/UAH 32,6512 32,6782 RUB/UAH 0,3693 0,3698

Отметим, 27 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4950 - 27,5200 грн/доллар, евро 32,4495 - 32,4763 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 28 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 32,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,38 (27,35 - 27 августа), продажи - 27,61 (27,58 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (32,06 - 27 августа), продажи - 32,68 (32,50 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,39 - 27 августа), продажи 3,77 (3,77 - 27 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,47 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 27,4759 гривен за 1 доллар (+0,0144 грн). При этом курс доллара на 28 августа составляет 27,4615 гривен за 1 доллар.