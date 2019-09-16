Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 16 сентября 2019 года снизился на 1 копейку до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке - 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,32 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8050 грн/доллар, евро 27,3006 - 27,3202 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7850 24,8150 EUR/UAH 27,3006 27,3202 RUB/UAH 0,3868 0,3873

Напомним, 13 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8150 грн/доллар, евро 27,4320 - 27,4627 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3858 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,77 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне 2477,1443 гривен за 100 долларов (+6,0762 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 16 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,89 гривен за доллар, курс евро вырос на 5 копеек до 27,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,65 (24,61 - 13 сентября), продажи - 24,89 (24,86 - 13 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,14 (27,11 - 13 сентября), продажи - 27,58 (27,54 - 13 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,48 - 13 сентября), продажи 3,88 (3,86 - 13 сентября) грн за 10 рублей.