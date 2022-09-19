Курс доллара к мировым валютам закрепился на 20-летнем максимуме перед заседанием ФРС

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести валютам, находится на уровне 109,84, что на 0,2% выше, чем в пятницу, консолидировавшись после двух недель волатильности, когда 7 сентября впервые с середины 2002 года он поднялся до 110,79.

Рынки ожидают повышение ставки ФРС еще по крайней мере на 75 базисных пунктов на этой неделе.

"Доллар может оставаться дорогим, поскольку ФРС продолжает агрессивно повышать ставку и на фоне растущих рисков глобальной рецессии", и может достичь нового циклического пика выше 110,8, пишут стратеги Commonwealth Bank of Australia

Фунт стерлингов упал на 0,2% до 1,1403 доллара, чуть выше 37-летнего минимума в 1,1351 доллара, достигнутого в пятницу. Рынки расходятся во мнениях относительно того, повысит ли Банк Англии ставки в четверг на 50 или 75 базисных пунктов.

Евро упал ниже паритета до 0,9995 доллара, и инвесторам было мало поводов для оптимизма, поскольку энергетический кризис зимой почти наверняка приведет Европу к рецессии.

Доллар к иене находится на уровне 143,15, колеблясь ниже сильного сопротивления на уровне 145, поскольку японские политики ужесточили разговоры о валютной интервенции.

На этой неделе также отмечаются праздники, которые могут уменьшить ликвидность и привести к более резким движениям цен: Япония и Великобритания не работают в понедельник, Австралия - в четверг, а Япония - снова в пятницу.