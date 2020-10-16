Курс долара на міжбанку завершив тиждень невеликим зростанням

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 16 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,365 гривень за долар, курс купівлі до 28,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3650 грн/долар, євро 33,2488 - 33,2636 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3634 грн/рубль.

Відзначимо, 15 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3450 грн/долар, євро 33,1404 - 33,1579 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3627 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3649 гривень за 1 долар (+0,0284 грн). При цьому курс долара на 16 жовтня становить 28,3365 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після невеликого зниження минулого тижня.