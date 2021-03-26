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Курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 17:24
Курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень Фото: курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,02 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9900 - 28,0100 грн/долар, євро 33,0002 - 33,0237 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень

Нагадаємо, 25 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,0000 грн/долар, євро 33,0108 - 33,0344 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 27,9679 гривень за 1 долар (-0,0019 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить: 27,9698 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом трьох днів поспіль.

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