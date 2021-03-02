Курс доллара на межбанке снова вырос до 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,60 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 1 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,6509 - 33,6750грн/евро, российский рубль 0,3772 - 0,3777 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9700 - 27,9900 грн/доллар, евро 33,5807 - 33,6019 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 28 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 28,001 гривен за 1 доллар (+0,0551 грн). При этом курс доллара на 1 марта составляет 27,946 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос до 28 гривен впервые за последний месяц. Выше курс был 3 февраля - 28,0589 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.